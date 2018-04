Das Amtsgericht in Suhl ist am Donnerstagmorgen wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Etwa 100 Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Wie die Polizei mitteilte, war die Drohung kurz nach 9 Uhr telefonisch über die Notrufnummer eingegangen.

Zurzeit durchsuchen Polizisten und Sprengstoff-Spürhunde das Gebäude. Feuerwehr, Katastrophenschutz und Notärzte sind ebenfalls im Einsatz. Die Mitarbeiter und Gäste, die sich am Morgen im Haus aufhielten, werden auf einem nahegelegenen Sportplatz betreut. Hintergründe der Bombendrohung sind noch unklar.



Für die Ermittler ist es ein besonderer Fall: In der vergangenen Nacht waren offenbar im Innenhof des Gebäudes zwei Behördenfahrzeuge komplett ausgebrannt, ohne dass es jemand bemerkte. Die Autowracks wurden am Donnerstagmorgen entdeckt. Erst nachdem die Polizei informiert war, ging über die Notrufnummer die Bombendrohung ein. In dem Komplex in der Hölderlinstraße ist auch das staatliche Schulamt untergebracht.