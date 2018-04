Suhl Polizei nimmt Verdächtigen nach Bombendrohung fest

Nach einer Bombendrohung gegen das Suhler Amtsgericht in der vergangenen Woche hat die Polizei einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, steht der 38-Jährige aus Suhl im Verdacht, am Donnerstagmorgen eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts angerufen und mit einer Bombe gedroht zu haben. Mittlerweile ist der Mann unter Auflagen wieder auf freiem Fuß.

Einsatz vor dem Amtsgericht am Donnerstag Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Ob der Mann auch zwei ausgebrannte Autos in Brand steckte, wird noch ermittelt. In der Nacht zuvor waren im Innenhof des Gebäudes zwei Behördenfahrzeuge komplett ausgebrannt, ohne dass es jemand bemerkte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Ein Mitarbeiter des Amtsgerichtes hatte die ausgebrannten Wracks am Donnerstagmorgen auf dem Gelände entdeckt.



Ob die Taten im Zusammenhang mit der Reichsbürgerszene stehen, wollte die Polizei am Montag weiter nicht kommentieren. Mehr als 100 Menschen mussten am Donnerstag den Bürokomplex verlassen. Sprengstoff oder gefährliche Gegenstände wurden aber nicht gefunden.