In Suhl sind am Samstag zwei Mitarbeiter eines Herstellers von Tiefkühl-Backwaren bei einem Feuer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt einer der beiden Brandverletzungen, der andere eine Rauchgasvergiftung. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer soll bei Reparaturarbeiten an einem Förderband mit einer Lötlampe ausgebrochen sein. Alle 30 Mitarbeiter der Schicht konnten sich ins Freie retten. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Rauchwolken über der Werkshalle des Tiefkühl-Backwarenherstellers in Suhl. Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig