Am Donnerstag nächster Woche wäre eigentlich Bülent Ceylan nach Suhl ins Congress Centrum gekommen. In Suhl hat der Comedian mit den beneidenswert langen schwarzen Haaren immer ein Heimspiel. Meist ist der große Saal mit mehr als 2.300 Plätzen voll besetzt und die Zuschauer biegen sich vor Lachen. Dieses Jahr ist alles anders. Bis zuletzt hatte CCS-Geschäftsführerin Diana Schneider noch gehofft, wenigstens mit ein paar Hundert Zuschauern die Vorstellung durchziehen zu können. Aber inzwischen wurde der Auftritt auf den Januar im kommenden Jahr verschoben.

Normalerweise arbeiten im CCS 45 Mitarbeiter. Die meisten sind nun in Kurzarbeit. Eine Notbesatzung aus etwa 15 Frauen und Männern hält den Laden am Laufen. Meistens hängen sie am Telefon und verhandeln mit den Veranstaltern darüber, wie die Konzerte, Messen oder Lesungen verlegt werden sollen. Außerdem wollen viele Kunden wissen, was nun mit ihren Karten wird. "Da hilft es sehr, dass wir zumindest stundenweise den Kartenvorverkauf wieder öffnen dürfen", sagte CCS-Chefin Diana Schneider. Auch die Physiotherapie im Ottilienbad macht ab Montag wieder auf. Für die meisten anderen Bereiche sieht es momentan noch eher düster aus.