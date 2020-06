Kontaktpersonen getestet Corona-Fälle an Grundschule Suhl: Unterricht geht weiter

In einer Grundschule in Suhl ist vergangene Woche eine zweite Corona-Infektion nachgewiesen worden. Die betroffene Hortgruppe ist in Quarantäne. Für andere Kinder geht der Unterricht weiter.