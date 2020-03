Das Thüringer Landesverwaltungsamt bereitet die Eröffnung von bis zu sechs Außenstellen der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge vor. Das sagte ein Sprecher der Behörde in Weimar MDR THÜRINGEN am Freitag. Damit wolle man sich auf mögliche Engpässe bei den Kapazitäten zur Unterbringung einstellen. Es handele sich jedoch derzeit nur um Planungen für eventuell eintretende Szenarien.

Nach Angaben des Sprechers ist die Zahl neu ankommender Flüchtlinge in Thüringen derzeit äußerst gering. Sie bewege sich zwischen einer und vier Personen pro Tag. Hintergrund seien die geschlossenen Grenzen zu Nachbarländern. Weil jedoch auch die Verteilung von Flüchtlingen auf die Landkreise und kreisfreien Städte derzeit nicht laufe, fülle sich die Erstaufnahmeeinrichtung allmählich.

Zudem könnten durch Quarantäne-Maßnahmen Platzprobleme entstehen. So waren in den vergangenen Tagen zwei Unterkunfts-Gebäude wegen einer bestätigten Coronavirus-Infektion für Neuankömmlinge geschlossen. Die Quarantäne endete am Freitag um Mitternacht.