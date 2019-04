Zugegeben, der korrekte Name ist etwas sperrig. Der Verein "Forum Thüringer Wald" hat am Dienstagnachmittag das "Integrierte Regionalwirtschaftliche Entwicklungskonzept" auf den Weg gebracht. Fachfrauen und natürlich auch die Fachmänner sprechen ab sofort von IREK, wenn es um das neue Konzept geht.

Völlig neu für Südthüringen ist, dass dieses Mal der Wartburgkreis, die Kreise Sonneberg, Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen und die Stadt Suhl zusammen mit der Wirtschaft an einem Strang ziehen. Alle eint ein riesiges Problem: Der Mangel an Fachleuten. "Wir müssen unsere Region attraktiver machen", sagt Peter Traut. Als IHK-Präsident ist er auch Chef des Marketingvereins "Forum Thüringer Wald". Der habe in den letzten zehn Jahren schon ziemlich viel auf die Beine gestellt. Die Industriemesse "Intouch" zum Beispiel, Jugendwerkstätten oder den allseits beliebten Thüringer-Wald-Firmenlauf in Oberhof.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee bei der Scheckübergabe von 39.000 Euro. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Eine Thüringer Planungsagentur ist am Dienstag mit dem Konzept beauftragt worden und erarbeitet konkrete Projekte in den Bereichen Vermarktung, Infrastruktur und Digitalisierung. Danach entscheidet das Land über Fördergelder. In einem Zeitraum von bis zu neun Jahren gibt es mehr als eine halbe Million Euro pro Jahr. Auch wenn es auf den ersten Blick viel klingt, Kammerpräsident Traut ist skeptisch, dass dieses Geld auch ausreicht. Deshalb will das "Forum Thüringer Wald" auch noch nach anderen Partnern Ausschau halten.



Allein das IREK - also das Konzept - kostet 52.000 Euro. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat dafür einen Förderbescheid über 39.000 Euro überreicht.



"Wir brauchen Kümmerer", sagt Tiefensee, als er den symbolischen Scheck überreicht. "Leute, die vor Ort hauptamtlich die Arbeit erledigen, die Projekte anschieben und Ideen entwickeln. Deshalb sei das Geld für den Minister auch gut angelegt. Spannend wird es, wenn Ende Juni das IREK-Konzept vorliegt und die Leute vor Ort von konkreten Plänen sprechen können.