Nach den Unruhen in der Suhler Unterkunft für Geflüchtete ermittelt die Polizei gegen mehr als 30 Bewohner. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde ein Bewohner vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er wurde mittlerweile aber wieder freigelassen. Am Montag war die Situation zeitweise außer Kontrolle geraten. Bewohner hatten gegen die Quarantäneregeln rebelliert. Wachen und das Sanitätspersonal schlossen sich zum Schutz in ein Zimmer ein. Polizisten mussten anrücken und sie herausbegleiten. Zahlreiche Beamte seien im Einsatz gewesen, so eine Polizeisprecherin.