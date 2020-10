Laut Adams geht es in der Sache unter anderem um noch nachzureichende Baupläne. Zuvor hatte Suhls Oberbürgermeister André Knapp (CDU) kritisiert, in dem Konzept gebe es immer noch einige Punkte, die der Klärung bedürften. Was er damit genau meinte, ist bislang unklar. Knapp war am Freitag trotz mehrerer Nachfragen des MDR nicht zu sprechen.