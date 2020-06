Ein 20-Jähriger hat am Mittwochabend einen anderen Mitbewohner der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl mit einem Messer angegriffen. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, stach der Mann dem anderen in den Oberkörper und in die Hand. Da die Schnittverletzungen sehr leicht waren, wurde das Opfer lediglich ambulant von einem Arzt behandelt.

Die Polizei rückte in der Nacht mehrfach zur Füchtlingsunterkunft in Suhl aus. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/NEWS5 Syndication UG