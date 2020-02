Polizeieinsatz Verletzte nach Schlägerei in Erstaufnahmeeinrichtung Suhl

In der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl sind in der Nacht zu Dienstag mehrere Bewohner bei einem heftigen Streit verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren 40 Beamte vier Stunden lang im Einsatz, um die Lage zu beruhigen.

Polizeifahrzeuge und Rettungswagen parken in der Nacht vor der Unterkunft für Flüchtlinge in Suhl. Bildrechte: MDR/NEWS5/Steffen Ittig

Vorausgegangen waren Schlägereien zwischen zehn Bewohnern der Einrichtung. Vier Männer aus der Unterkunft wurden verletzt. Drei von ihnen mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Die Einrichtung sei zuvor evakuiert worden, da die Brandmeldeanlage "wahrscheinlich mutwillig" ausgelöst worden war, sagte eine Sprecherin. Daraufhin sei es zu der Auseinandersetzung zwischen vier in Sicherheit gebrachten Menschen unterschiedlicher Nationalität gekommen. Unmittelbar vor dem Einsatz war die Polizei bereits zu der Unterkunft für Flüchtlinge ausgerückt. Grund war ein Anruf wegen Diebstahls.