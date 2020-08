Drei Familien mit acht Kindern, ein Jugendlicher sowie eine Mutter mit Kind sind am Mittwoch aus Flüchtlingscamps in Griechenland nach Thüringen gekommen. Wie ein Sprecher im Migrationsministerium sagte, sind die 15 Personen noch in Griechenland auf Corona untersucht worden. Die Menschen aus Somalia, dem Iran und Afghanistan kamen im Rahmen des Bundesprogrammes nach Deutschland, sie werden in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl untergebracht.

Flug mit insgesamt 121 Menschen nach Deutschland

Am Mittwoch war bereits bekannt geworden, dass insgesamt 121 Menschen aus den griechischen Lagern am Flughafen Hannover angekommen waren. Hintergrund ist eine Entscheidung der Großen Koalition in Berlin, im Rahmen eines europäischen Aufnahmeprogramms mehrere Hundert Migranten aus den Lagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Dabei soll es sich vor allem um kranke Kinder und ihre Angehörigen handeln. Die Situation in Aufnahmelagern in Griechenland (hier Moria auf Lesbos) steht regelmäßig als unzumutbar in der Kritik. Bildrechte: dpa

"Auch dieses Mal soll es darum gehen, die kranken Kinder schnellstmöglich in fachmedizinische Behandlung zu bringen", sagte Migrationsminister Dirk Adams (Grüne). "Wir hoffen, den Kindern und ihren Familien hier ein friedliches, neues Zuhause nach der Flucht und ebenso eine Perspektive nach der Zeit in den Lagern geben zu können."

Bund gegen weitergehenden Thüringer Plan für Flüchtlinge

Thüringen plante darüber hinaus die Aufnahme von 500 Flüchtlingen. Das hatte das Bundesinnenministerium unter Verweis auf "Bundeseinheitlichkeit" aber abgelehnt, ebenso wie einen entsprechenden Antrag Berlins.

Die Thüringer Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge, Mirjam Kruppa, hatte gesagt, die Ablehnung des Bundes habe sie "ehrlich erschüttert". Es sei nicht mehr hinnehmbar, "dass Menschen schutzlos über Monate und Jahre ohne Perspektive und Hoffnung auf europäischem Boden in völlig überfüllten Lagern festsitzen". Die Situation in Griechenland bedürfe einer humanitären Lösung. In den griechischen Lagern leben rund 30.000 Menschen.