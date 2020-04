Nach der Randale in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge am Suhler Friedberg hat die Polizei am Karfreitag einen zweiten Hauptverdächtigen gefasst. Gegen den 28-jährigen Mann georgischer Herkunft wurde am Samstag vom Haftrichter ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen und sofort umgesetzt.

Die Polizei löste eine Massenschlägerei in der Flüchtlingsunterkunft in Suhl auf. Bildrechte: News5

In der Nacht zu Gründonnerstag hatte es in der Einrichtung eine Massenschlägerei und Messerstecherei gegeben. Eine Frau war in Panik aus dem dritten Stock gesprungen und hatte einen Beinbruch erlitten. Auf den Rettungswagen sollen mehrere Asylsuchende eingeschlagen haben.



Schon vor knapp vier Wochen war es in der Unterkunft zu Unruhen gekommen. Auslöser war eine verordnete Quarantäne für alle Bewohner, nachdem ein Flüchtling positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Als Konsequenz aus den Zwischenfällen wurden mehr als 100 Flüchtlinge in anderen Einrichtungen untergebracht.



Momentan leben in der Flüchtlingsunterkunft rund 380 Bewohner. 120 Menschen waren in der vergangenen Woche von Suhl nach Erfurt gebracht worden. Um die Lage weiter zu entspannen, soll die Zahl der Bewohner in Suhl dauerhaft bei unter 300 gehalten werden.