Fremdenfeindliche Übergriffe: Schweinekopf vor Asylunterkunft in Suhl aufgehängt

Unbekannte haben einen abgetrennten Schweinekopf auf einen Zaun vor der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung aufgehängt. Laut Polizei passierte der Vorfall am Montagmorgen. In Erfurt hatte am Pfingstsonntag ein Mann einen Teilnehmer eines Sprachkurses im islamischen Kulturzentrum mit rechten Parolen beschimpft, ihn mit Bier bespritzt und auf zwei Muslime eingeprügelt. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.