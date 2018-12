Gebietsreform: Schmalkalden-Meiningen will mit Suhl fusionieren

Mit der Fusion könnte die wirtschaftliche Lage Suhls verbessert werden. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen will die kreisfreie Stadt Suhl aufnehmen. Das bestätigte die Landrätin des Kreises Schmalkalden-Meiningen, Peggy Greiser (parteilos) MDR THÜRINGEN. Noch stecken diese Pläne in den "Kinderschuhen", so Greiser weiter. Nach Angaben der Landrätin handelt es sich um einen Planungsauftrag mit dem Titel "Chancen und Risiken" - Ende offen. Die wirtschaftliche Lage der Stadt Suhl könne damit verbessert werden. Die Initiative sei vom Suhler Oberbürgermeister Andre Knapp (CDU) ausgegangen. Eine Fusion sei aber nur möglich, wenn mit dem Beitritt Suhls zum Landkreis keine Mehrkosten für die anderen kreisangehörigen Gemeinden verbunden seien, sagte Greiser weiter. Die Kreisumlage dürfe deshalb nicht steigen. Zuerst hatten das "Freie Wort" und die "Südthüringer Zeitung" über die Fusionsinitiative berichtet.