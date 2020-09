Seit dem 14. September ist die Suhler Waffenmanufaktur bundesweit in aller Munde. Es gibt viele Fragen: Kann das Unternehmen diese große Zahl an Gewehren überhaupt an seinem Standort produzieren? Welche Rolle spielt der Eigentümer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten? Wird die Bundeswehr künftig ihr Standardgewehr aus einem islamischen Staat am Persischen Golf beziehen?

Haenel-Gewehre bei deutschen Spezialkräften im Einsatz

Fragen, die auch MDR THÜRINGEN an Haenel gerichtet und darauf nur sehr spärliche Antworten erhalten hat. Immerhin, einiges lässt sich auch aus anderen Quellen über das Unternehmen zusammentragen. Waffen hat Haenel nach Recherchen von MDR THÜRINGEN in den vergangenen Jahren an die Bundeswehr und verschiedene Landespolizeien und deren Spezialeinsatzkommandos geliefert. Die Scharfschützen der Spezialkräfte von Heer (KSK) und Marine (KSM) benutzen seit einigen Jahren Waffen von Haenel. Und das halbautomatische Gewehr CR223 wird unter anderem von der Polizei in Hamburg und Sachsen verwendet. Auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Thüringer Polizei wurden bei einem Einsatz vor einigen Wochen im Umstrut-Hainich-Kreis mit dem Haenel-Modell gesichtet. Spezialeinsatzkommando der Polizei Thüringen im Einsatz in Kleinkeula im Unstrut-Hainich-Kreis. Der Beamte links trägt eine Waffe vom Typ CR 223 der Suhler Firma C.G. Haenel, die als zivile Variante des künftigen Sturmgewehrs der Bundeswehr angeboten wird. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

C.G. Haenel verweist auf eine lange Unternehmensgeschichte, die im Jahr 1840 begann, als der königlich-preußische Gewehrfabrik-Kommissar Carl Gottlieb Haenel das Unternehmen in Suhl gründete und mit der industriellen Fertigung von Gewehren begann. Auf seiner Website verweist das Unternehmen unter anderem darauf, das vollautomatische Sturmgewehr erfunden zu haben. Das seinerzeit entwickelte Sturmgewehr 44 wurde von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg eingesetzt, sein Konzept ist bis heute laut Eigenwerbung der Firma "das Muster für die Standardbewaffnung des Soldaten" in jeder Armee der Welt.

Haenel-Muttergesellschaft gehört arabischem Rüstungskonzern

Die nun beim Sturmgewehr-Auftrag der Bundeswehr erfolgreiche C.G. Haenel GmbH ist allerdings eine Neugründung aus dem Jahr 2008. Mit - laut Geschäftsbericht für das Jahr 2018 - neun Mitarbeitern und rund acht Millionen Euro Jahresumsatz ist das Unternehmen nur eine kleine Firma. Immerhin erreichte sie die in der Ausschreibung der Bundeswehr geforderte Mindestgröße von fünf Millionen Euro Jahresumsatz. Haenel ist eine Tochterfirma der Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH, die an gleicher Adresse im Gewerbegebiet zwischen Suhl und Schleusingen residiert. Diese dürfte mit ihren rund 130 Mitarbeitern der eigentliche Produzent der Waffen für die Bundeswehr sein.

Eigentümerin von Merkel ist die Caracal International LLC mit Sitz in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen produziert Schusswaffen wie Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und Gewehre für Scharfschützen. Die Caracal gehört wiederum der EDGE Group - einem Rüstungskonzern ebenfalls mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Ende 2019 durch den Zusammenschluss mehrerer Rüstungsfirmen aus dem Golfstaat gebildet wurde. Das Unternehmen ist in Staatsbesitz.

Dass die Suhler Waffenfirma C.G. Haenel letztlich also dem staatlichen Rüstungskonzern eines islamischen Golfstaates gehört, hat in der öffentlichen Debatte über den Sturmgewehr-Auftrag der Bundeswehr einige Fragen aufgeworfen - unter anderem die, ob die Bundeswehr nun von einem autokratischen Staat aus dem Mittleren Osten ausgestattet werde und ob dann die Millionen aus Berlin letztlich in Abu Dhabi landen werden.

"Da muss man Fragezeichen machen"