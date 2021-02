Der Südthüringer Waffenhersteller C.G. Haenel geht weiter davon aus, von der Bundeswehr den Zuschlag für die Lieferung von Sturmgewehren zu bekommen. Das teilte das Unternehmen aus Suhl auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit. Die vom Konkurrenten Heckler & Koch und dem für die Beschaffung zuständigen Bundesamt geäußerten Vermutungen, dass Haenel bei seinem eingereichten Sturmgewehr ein Patent von Heckler & Koch verletzt haben könnte, hält das Thüringer Unternehmen nach eigenen Angaben für nicht haltbar. Ein Ausschluss aus dem Vergabeverfahren "Projekt System Sturmgewehr" sei daher unzulässig, hieß es. C.G. Haenel ist eine Tochterfirma des Jagd- und Sportwaffen-Herstellers Merkel. Beide Firmen haben ihren Sitz in Suhl. Eigentümer von Merkel ist das Rüstungsunternehmen Caracal aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bildrechte: dpa

Kritik an Gutachten des Verteidigungsministeriums

In einer Stellungnahme kritisierte Haenel zudem ein vom Bundesverteidigungsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten. Diesem fehlten "gutachterliche Inhalte, die zum Nachweis einer schweren Verfehlung zwingend erforderlich gewesen wären". Haenel habe "zu keinem Zeitpunkt" eine solche Verfehlung begangen. Man rechne noch im Februar mit einer Entscheidung der Vergabestelle zum weiteren Verlauf des Verfahrens.

Hintergrund sind Vorwürfe des baden-württembergischen Waffenherstellers Heckler & Koch, dass Haenel mit seinem bei der Ausschreibung eingereichten Sturmgewehr des Typs MK556 ein Patent des Konkurrenten verletzt habe. Dabei geht es um die sogenannte Over-the-Beach-Fähigkeit, die ein Ablaufen von eingedrungenem Wasser aus der Waffe ermöglicht. Nach einer Beschwerde von Heckler & Koch gegen die Vergabe des Auftrags an den Thüringer Konkurrenten hatte das Verteidigungsministerium im Oktober 2020 das Verfahren mit der Begründung gestoppt, dass eine Patentrechtsverletzung nicht auszuschließen sei. Diese Auffassung sei von einem beauftragten Gutachter bestätigt worden, hieß es dann im Dezember aus dem Ministerium. Haenel habe bis Mitte Januar Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Das MK556 von Haenel Bildrechte: dpa

Streitpunkt: "Over-the-beach-Fähigkeit"

In seiner Stellungnahme zu dem Gutachten verweist Haenel darauf, dass die an seinem Gewehr vorhandene technische Lösung zur Over-the-Beach-Fähigkeit "unstreitig keine Patente verletzt". Die im Gutachten des Ministeriums behauptete Patentverletzung beziehe sich auf eine "davon unabhängige technische Vorkehrung" im MK556, die nicht einmal von Heckler & Koch als relevant im Sinne des Patents angesehen werde. Diese technische Vorkehrung entspreche "dem absoluten Stand der Technik", der seit Jahrzehnten in verschiedenen Gewehren internationaler Hersteller zu finden sei. "Eine Patentverletzung scheidet hier aus", erklärte das Unternehmen. Ein weiterer behaupteter Patentverstoß bei einem Magazin habe auf das Sturmgewehr-Verfahren keine Auswirkung, da das Magazin nicht Teil des Haenel-Angebotes in der Sturmgewehr-Ausschreibung gewesen sei.

Haenel war im September 2020 zum Sieger in einer Ausschreibung über die Lieferung von rund 120.000 Sturmgewehren an die Bundeswehr erklärt worden. Der Auftrag hat laut Ausschreibung einen Umfang von bis zu 245 Millionen Euro. Das Verfahren läuft bereits seit April 2017. Auslöser war eine Entscheidung des Verteidigungsministeriums, das derzeit in der Bundeswehr verwendete Sturmgewehr G36 von Heckler & Koch durch ein neues Modell zu ersetzen.

Patentstreit am Landgericht Düsseldorf