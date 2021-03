Bundeswehr Ministerium will neue Sturmgewehre nun doch nicht bei Haenel in Suhl kaufen

Die Entscheidung war in den letzten Wochen mit Spannung erwartet worden - und nun dürfte sie in Suhl für großen Ärger sorgen. Laut dpa-Meldungen vom Montagabend will das Verteidigungsministerium den Auftrag über 120.000 Sturmgewehre für die Bundeswehr nun doch nicht an den Südthüringer Waffenhersteller C.G. Haenel vergeben. Grund seien, so heißt es, Hinweise auf Patentrechtsverletzungen zum Schaden des Konkurrenten Heckler & Koch. Haenel hatte diesen Vorwurf immer vehement zurückgewiesen.