Sturmgewehrproduktion in Suhl Heckler & Koch wehrt sich gegen Ministeriums-Entscheidung

Das von Heckler und Koch produzierte Sturmgewehr G36 war vor einigen Jahren in die Kritik geraten, weil es nach Dauerfeuer beziehungsweise im Einsatz bei großer Hitze wie in Afghanistan angeblich Probleme mit der Treffgenauigkeit aufwies. Heckler & Koch hatte diese Vorwürfe aber stets zurückgewiesen.

Eigentümerin von Merkel ist die Caracal International LLC mit Sitz in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen produziert Schusswaffen wie Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und Gewehre für Scharfschützen. Die Caracal gehört wiederum der EDGE Group - einem Rüstungskonzern ebenfalls mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Ende 2019 durch den Zusammenschluss mehrerer Rüstungsfirmen aus dem Golfstaat gebildet wurde. Das Unternehmen ist in Staatsbesitz.