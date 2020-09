Suhl | Oberndorf Konkurrent Heckler & Koch stoppt Vergabe von Waffen-Großauftrag

Das Sturmgewehr G36 in einer Ausstellung beim Waffenhersteller Heckler&Koch. Bildrechte: dpa

Ein solcher Antrag hat aufschiebende Wirkung. Nach Einschätzung von Experten könnte sich der bevorstehende Rechtsstreit über Monate hinziehen. Vor zwei Wochen hatte das Bundesverteidigungsministerium überraschend entschieden, den Auftrag in Höhe von fast 250 Millionen Euro an das Südthüringer Unternehmen C. G. Haenel zu vergeben. Das Unternehmen soll 120.000 Sturmgewehre für die Bundeswehr fertigen. Haenel gehört zum Rüstungskonzern Caracal aus Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.