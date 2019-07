Der Juli in Thüringen war nach Daten des Deutschen Wetterdienstes ungewöhnlich warm und trocken. Die durchschnittliche Temperatur lag mit 18,7 Grad Celsius rund 2,3 Grad höher als der vieljährige Mittelwert für diesen Monat im Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Mit 45 Litern pro Quadratmeter regnete es auch noch deutlich weniger. Der Durchschnittswert in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt für Thüringen im Juli bei 63 Litern pro Quadratmeter.

Bislang fielen in diesem Jahr im Freistaat die Temperaturen in fünf Sommernächten nicht unter 20 Grad - tropische Verhältnisse also. Tagsüber kletterte das Thermometer außerdem oft weit über die 25-Grad-Grenze. Im Hitzesommer 2018 hatten die Meteorologen im Juni und Juli 48 solcher Sommertage gezählt, in diesem Jahr sind es mit 49 sogar noch einer mehr. Und auch die Zahl der ganz heißen Tage mit mehr als 35 Grad Celsius stieg von vier auf sieben im Vergleich zum Vorjahr. Laut DWD verbuchte Thüringen im Juli 225 Sonnenstunden - 20 mehr als im vieljährigen Mittel.