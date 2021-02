Das angekündigte Sicherheitskonzept für die Erstaufnahmestelle am Suhler Friedberg lässt weiter auf sich warten. Der Stadtrat konnte das Konzept am Mittwochabend nicht debattieren. Grund ist ein geplatzter Auftritt des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner. Er musste seine Rede kurzfristig absagen, da in seinem Umfeld ein Corona-Fall aufgetreten war. Roßner will das Konzept nun bei der nächsten Stadtratssitzung in einem Monat vorstellen.