Fünf Jahre nach Youtube-Hit "Kloß-Fritz" aus Suhl ist erwachsen geworden

Fritz Wagner aus Suhl kennt so ziemlich jeder in Thüringen. Vor fünf Jahren hatte er mit seinem "Klößelied" einen Internet-Hit gelandet. Mehr als acht Millionen Mal wurde das Musikvideo des damals 13-Jährigen im Netz angeklickt. Seitdem ist er der "Kloß-Fritz". Es folgten große TV-Auftritte bei Florian Silbereisen oder Pro7. Sogar vor 4.000 Menschen durfte er damals seinen Song präsentieren - zusammen mit Youtubern in der Allianz-Arena in Kiel. Eine "unvergessliche Zeit" war das, sagt Fritz Wagner heute.