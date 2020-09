Auch an diesem Tag passiert es wieder: gesehen, erkannt, angesprochen. Heute ist es eine Jugendliche, die Fritz Wagner um ein Foto bittet, als er am sonnigen Nachmittag durch Suhl spaziert. Na klar, kein Problem, gern geschehen. Er lacht und schlendert weiter: "Es ist nicht mehr so extrem wie damals, aber hin und wieder werde ich immer noch gefragt, ob ich es wirklich bin - manchmal sogar von Frauen über 40."

Damals, vor sieben, acht Jahren, wurde der dreizehnjährige Fritz mit einer gesungenen Liebeserklärung an Thüringer Klöße zum Internetstar. 11,7 Millionen Mal wurde das Video zum Song bis heute bei Youtube aufgerufen. Einige belächelten den amateurhaften Charme der Produktion, andere lobten Mut und Humor des jungen Sängers mit dem langen Wuschelhaar. Wie auch immer: Einmal gehört, ging das Lied kaum aus dem Kopf.

Ich bin danach ganz süchtig, die Klöße sind mir wichtig. Textzeile aus "Thüringer Klöße"

Der Thüringer Lausbub ist inzwischen zum jungen Mann gereift. Kurz vor dem Interview sprang der 21-Jährige an der Nordseeküste mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug, ließ sich beim Hochseeangeln den Wind um die Nasenspitze wehen, tankte Kraft für bevorstehende Abenteuer. Denn musikalisch wie beruflich wagt sich Fritz Wagner im Jahr 2020 auf neues Terrain.

Als es mit der Popularität losging, habe er bei Interviews oft Klöße essen müssen, sagt Fritz Wagner. Mittlerweile hat der Trubel etwas nachgelassen, aber Klöße mag er immer noch. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Kloß-Fritz verlässt Thüringen

Im September zieht es ihn ins Frankenland. Dort möchte der ausgebildete chemisch-technische Assistent einen neuen Weg einschlagen - zum Biotechniker. Sein Job bedeutet ihm viel, auch wenn er ihn aus dem heimatlichen Südthüringen vorerst in die Fremde führt. Noch dazu in eine Großstadt.

Als er das erste Mal in Nürnberg ankam, um sich an der neuen Wirkungsstätte umzusehen, habe er sich gar nicht in die U-Bahn getraut, gesteht Fritz Wagner. Zu voll, zu laut sei ihm alles vorgekommen - eben ganz anders als im Süden Thüringens. Doch schnell besiegten Tatendrang und Neugierde das anfängliche Unbehagen.

"Keine Sorge, ich sehe mich weiterhin als Suhler", sagt Fritz Wagner. "Und ich hoffe, dass ich hier schon bald mein nächstes Musikvideo drehen kann." Schließlich gibt es einen neuen Song: "Party heute Nacht". Und mit diesem verfolgt Kloß-Fritz, wie er sich seit seinem ersten Hit nennt, einen Traum, den vermutlich Tausende Gleichaltrige hegen, aber nur wenige verwirklichen: "Einmal schön am Ballermann auftreten!".

Neue Single liefert Mallorca-Party-Feeling

Denn vor nicht allzu langer Zeit flog Fritz mit ein paar Freunden nach Mallorca - eine Reise, die in lebendiger Erinnerung geblieben ist. Lange Nächte, wenig Schlaf und reichlich Party; das Geld fürs Hotel hätten sich die Kurzurlauber sparen können. "Mallorca war wie ein Kulturschock", sagt Fritz. "Danach dachte ich mir: Ein Partykracher, das wär's doch einmal." Und so gingen er und Produzent Frank Kadanik ins Rennsteigstudio und feilten an dem neuen Song. "Ich war ja bisher eher so der volkstümliche Typ mit Schlagereinfluss, aber diese Single geht schon eher Richtung Ballermann." Dorthin also, wo er gerne einmal singen möchte.