Die Schätze des Kugelschreibersammlers

Wissenswertes zum Kugelschreiber Der ungarische Erfinder László Bíró hatte seine Entdeckung nach achtzehnjähriger Vorarbeit zwar schon 1938 erstmals als Patent in Ungarn angemeldet. Vor der Judenverfolgung floh er zunächst in die USA und später nach Argentinien. Hier wurde 1943 sein Patent erneuert, dieses Datum gilt als Geburtsstunde des Schreibgerätes mit der rollenden Kugel. Im wahrsten Sinne dreht sich bei der Erfindung des Kugelschreibers alles um die Vervollkommnung des rollenden Kügelchens an der Spitze der Mine. Die Idee zum Kugelschreiber soll Bíró beim Anblick rollender Druckwalzen gekommen sein. Mit seinem Bruder Georg arbeitete er an der Perfektionierung der Kugel und an der Herstellung einer geeigneten Farbpaste. In den fünfziger Jahren begann der Siegeszug des Kugelschreibers. Seinerzeit führend waren Firmen aus den USA und aus Frankreich.