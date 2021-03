Südthüringen Lämmchen überlebte wochenlang allein im Wald

Scheu guckt das kleine weiße Lämmchen unter seinen hellen Wimpern hervor, vorsichtig schnüffelt es am Wäschekorb. Vor zwei Tagen hat Familie Tietze es bei sich aufgenommen. Aber der schüchterne Schein trügt. Elfi, wie die Familie das Lämmchen getauft hat, hat es faustdick hinter den Ohren. Mehrere Wochen lang hat es allein im Wald überlebt.

Am vergangenen Freitag klingelte bei Martin Tietze, Ziegenzüchter aus Mäbendorf westlich von Suhl, das Telefon. Ein Jäger hatte im nah gelegenen Wald ein verlorenes Lämmchen gesichtet. "Der Jäger dachte, es wäre vielleicht ein Tier aus meiner Herde", erzählt Martin Tietze. Seine Herde sei aber komplett gewesen. Trotzdem habe er sich sofort auf den Weg in den Wald gemacht. Nach kurzer Suche fand er das verlorene Lämmchen. "Es einzufangen war alles andere als einfach", erzählt der Ziegenzüchter. Und das, obwohl das Tier stark verletzt war, wie sich herausstellte. An einem der hinteren Beine hatte es einen offenen Bruch.