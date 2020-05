Der Lottoschein war bereits Ende Juli in einer Annahmestelle in Südthüringen gekauft worden. Zwar tippte jemand damit sechs Richtige, meldete sich dann aber nicht wieder. Und es war damals nicht der einzige ungeklärte Fall: Am selben Wochenende hatte ein weiterer Spieler Glück und gewann ebenfalls 538.983,50 Euro. Auch zu diesem zweiten Tippschein meldete sich zunächst niemand, doch mittlerweile ist der Gewinner offenbar gefunden.

Lottospieler haben zunächst drei Jahre Zeit, ihren steuerfreien Gewinn geltend zu machen. Hier gebe es eine gesetzliche Verjährungsfrist, hatte Thüringens Lotto-Sprecherin Andrea Stobbe bereits im vergangenen Jahr erklärt. Im Zweifel werde aber nicht so lange gewartet. Die Spielgesellschaft mache sich dann schon eher auf die Suche und veröffentliche entsprechende Aufrufe in den Medien. Beispielsweise sei so Anfang 2019 ein unbekannter Millionengewinner aus Thüringen gefunden worden. Wenn jedoch alle Bemühungen erfolglos bleiben, wandern die Gewinne - so klein sie auch sind - wieder in den großen Lotto-Topf. Sie fließen mehrmals im Jahr in Sonderauslosungen.