Nach dem Fund verlorener Lottoscheine in Suhl werden in Thüringen nun auch zwei weitere Gewinner gesucht. Und dabei geht es nicht um Kleingeld: Wie Lotto Thüringen am Donnerstag mitteilte, warten insgesamt mehr als eine Million Euro auf ihre Auszahlung. Bei der Ziehung 6 aus 49 am vergangenen Samstag hätten gleich zwei Spielaufträge je 538.983,50 Euro gewonnen, hieß es. Die Glückspilze haben sich aber bislang nicht gemeldet.

Ungewöhnlich sei dies allerdings nicht, erklärte Lotto-Sprecherin Andrea Stobbe auf Anfrage von MDR THÜRINGEN. Vielmehr hätten die beiden Gewinnscheine jeweils eine Laufzeit von acht Wochen - die Zahlen gelten also zwei Monate lang für die Ziehungen in dieser Zeit. "Wir gehen deshalb nicht davon aus, dass sich die Gewinner unbedingt sofort melden", sagte Stobbe. Gerade in der Ferienzeit lassen die Spieler die Aufträge gern einfach laufen - und erleben möglicherweise erst nach der Rückkehr aus dem Urlaub die freudige Überraschung.

Lottoscheine warten bei der Polizei in Suhl

Neben den beiden Großgewinnern ist auch weiterhin der Besitzer der gefundenen Lottoscheine aus Suhl unbekannt. Die Tippzettel waren am Freitag bei der Polizei abgegeben worden. Seither suchen die Beamten nach dem Spieler, denn auch die Zahlen auf diesen Scheinen versprechen einen Gewinn aus der Ziehung am Samstag.

Wie hoch er ausfällt, dazu machen weder Polizei noch Lottogesellschaft detaillierte Angaben - immerhin muss der Besitzer erst einmal nachweisen, dass ihm die Tippzettel tatsächlich gehören. So viel ist allerdings mittlerweile klar: Einen der Großgewinne vom Wochenende kann er nicht für sich verbuchen.

Drei Großgewinne bei Lotto Thüringen am Samstag

In Thüringen gab es am Wochenende drei Großgewinne im Lotto. Bildrechte: IMAGO Nach Angaben von Lotto Thüringen darf sich neben den beiden Halb-Millionen-Glückspilzen, die sich noch nicht gemeldet haben, auch ein langjähriger Dauerspieler über einen echten Geldsegen freuen: 100.000 Euro erhielt ein Tipper für die richtigen Zahlen in der Zusatzlotterie Super 6.



Während sich dieser Mann, der seit 1997 Lotto spielt, schnell meldete und das Geld schon auf seinem Konto hat, können die Gewinne der drei gesuchten Teilnehmer bislang noch nicht ausgezahlt werden.

Was passiert mit nicht abgeholten Lottogewinnen?

Doch was passiert, wenn sich die Spieler nicht melden? Zunächst haben sie drei Jahre Zeit, den steuerfreuen Gewinn geltend zu machen. Hier gebe es eine gesetzliche Verjährungsfrist, erklärte die Lotto-Sprecherin.

Im Zweifel werde aber nicht so lange gewartet. Die Spielgesellschaft mache sich dann schon eher auf die Suche und veröffentliche entsprechende Aufrufe in den Medien. "Zu Jahresbeginn hatten wir schon einmal den Fall", berichtete Stobbe. Damals habe ein Millionengewinner aus Thüringen schließlich gefunden werden können.

Wenn jedoch alle Bemühungen erfolglos bleiben, wandern die Gewinne - so klein sie auch sind - wieder in den großen Lotto-Topf. Sie fließen mehrmals im Jahr in Sonderauslosungen und finden dann möglicherweise doch noch den Weg auf die Konten der Tipper.