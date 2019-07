Wer im Thüringer Wald Urlaub macht und nicht nur wandern will… braucht ein Auto. Ohne den fahrbaren Untersatz ist man sonst meist komplett aufgeschmissen. Dagmar Köllner vom Regionalverbund Thüringer Wald träumt davon, dass Urlauber irgendwann einmal mit dem Rennsteigticket kostenfrei im ganzen Thüringer Wald unterwegs sein können. Die Betonung jedoch liegt auf irgendwann einmal. "Denn bis es soweit ist, vergehen sicher noch Jahre", so die Marketingchefin des Touristik-Verbundes. Problem ist, dass in der Region acht verschiedene Landkreise und zwei kreisfreie Städte unter einen Hut gebracht werden müssen, die ihren öffentlichen Nahverkehr jeder für sich regeln. An den Kreisgrenzen ist meist Schluss mit der guten Verbindung.

Neue Studie soll Entscheidungshilfe für Städte und Landkreise sein

2015 ist das Rennsteigticket eingeführt worden. Elf Ortschaften im Ilm-Kreis, Masserberg im Landkreis Hildburghausen und seit Januar nun auch das Schwarzatal sind mit im Boot. So wichtige Urlauberorte wie Oberhof, die Inselbergregion oder das Thüringer Meer um Bleiloch- und Hohenwartestausee jedoch fehlen. Um das zu ändern, soll nun die Machbarkeitsstudie des Regionalverbundes ein Baustein dazu sein. "Wir haben erst einmal den Stand analysiert", sagt Köllner. "Wo gibt es bereits Gästekarten, wo müssten neue Buslinien aufgebaut werden und die allerwichtigste Frage natürlich, was wird es kosten", beschreibt Köllner. Mit der neuen Studie werde den Landkreisen und Städten eine Handlungsgrundlage und Entscheidungshilfe geboten.

Auch unsere Reporterin Bettina Ehrlich hat schon mal den Selbstversuch gewagt mit dem Bus durch den Thüringer Wald zu kommen. Sie brauchte vier Stunden für ihre Strecke. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Eisenach und die Wartburgregion zum Beispiel sind so gut wie gar nicht angebunden, heißt es in der Studie. Deshalb wird eine völlig neue Buslinie empfohlen. Von Eisenach über Brotterode bis nach Schmalkalden. Finanziert wird das Rennsteigticket über die Kurtaxe. Sollte sie einmal im ganzen Thüringer Wald gelten - so grobe Schätzungen - müssten 52 Cent von der Kurtaxe abgezweigt werden. Bisher reicht die Spanne von 42 bis 83 Cent. "Manche müssten also deutlich weniger zahlen, andere etwa mehr", so Köllner.

Etabliertes Modell

Im Schwarzwald, im Bayerischen Wald oder auch im Harz funktioniert das schon lange. Zu Thüringern gibt es dort laut Köllner jedoch einen großen Unterschied. "Viele private Hoteliers und Freizeitanbieter haben dort längst erkannt, wie wichtig so ein Angebot ist und sponsern das Ganze mit nicht unerheblichen Beträgen", so Köllner. Bei den Thüringer Anbietern fehle dafür jedoch noch das finanzielle Polster. "Ich kann jetzt leider nicht sagen, im Herbst oder im nächsten Jahr startet das Rennsteigticket für den Thüringer Wald. Wir können nur Hilfestellung geben". Wenn es gut läuft, ziehen sich jetzt die einzelnen Regionen das für sie Wichtige heraus. Der Wartburgkreis und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen zum Beispiel, ob sie tatsächlich eine Linie von Eisenach rund um den Inselberg bis nach Schmalkalden in Angriff nehmen und vor allem finanzieren wollen. Nichts als grün, wenn man aus dem Fenster eines Busses unterwegs durch den Thüringer Wald schaut. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich