Narkosearzt Jens Andrae ist Oberarzt im Suhler Klinikum und in seiner Freizeit ehrenamtlich im Hilfseinsatz für das "Hammer Forum". Die Organisation engagiert sich vorrangig für Kinder in Krisengebieten. Burkina Faso gehört dazu. Anästesist Andrae war schon viele Male in dem Land, das zu den ärmsten Ländern weltweit gehört. Hier lernte der Mediziner Rasmata kennen.

Das Mädchen litt seit seiner Geburt an einem "Omphalozele", einem ausgeprägten Nabelschnurbruch. Dem Mädchen fehlte die Bauchdecke. Lebenswichtige innere Organe wie Leber, Niere und Darm lagen ungeschützt in einem Hautsack vor ihrem Bauch. Für die Sechsjährige bedeutete das, sich nicht richtig bewegen zu können. Statt Herumzutollen, hielt sich das Kind beim Herumgehen den Bauch, wie es sonst nur Hochschwangere tun. So schildern es diejenigen, die Rasmata vor den Eingriff in Suhl gesehen haben.