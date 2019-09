Die Buchstaben über dem Eingang stehen für "Gremium forever - forever Gremium". Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Taghell haben die Lichtwagen der Polizei die sonst finstere Meininger Straße in Zella-Mehlis ausgeleuchtet. Notstromaggregate knattern. Zwei Kontrollstellen der Polizei versperren die Durchgangsstraße. Kontrolliert wird jeder, der die Straße passieren möchte. Direkt über einer Spielhalle - eine ehemalige Diskothek - haben sich die Rocker des Gremium MC eingemietet.

Über dem unscheinbaren Seiteneingang prangt ihr neuer Name „Black East Suhl“ und das szenetypische "GFFG" ("Gremium forever - forever Gremium"). Die geballte Faust ihres Logos fehlt. Es ist seit 2017 verboten - wie auch die Logos von sieben weiteren Rockerclubs, die von den Sicherheitsbehörden der Organisierten Kriminalität zugerechnet werden.

Polizei will jede Feier kontrollieren

Mit Zella-Mehlis hat der Gremium MC nun ein weiteres Clubhaus. Das andere wurde in Nordhausen eröffnet. Während die Rocker in Nordthüringen bereits Vollmitglieder sind und ihr Club als vollwertiges Mitglied (Chapter) in der schwarz-weißen Hierarchie gilt, müssen sich die Südthüringer noch beweisen: sie sind Anwärter - Prospects wie es bei den Rockern heißt.

"Sie sollen sich hier bloß nicht wohlfühlen" kommentiert ein Beamter die Strategie der Polizei. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling Doch ein Clubhaus bedeutet auch Besitzansprüche. Das hat die Polizei alarmiert. Sie sollen sich hier bloß nicht wohlfühlen - erläutert ein Beamter an der Straße. Jede Feier werde jetzt von der Polizei beobachtet, jeder Gast kontrolliert - kündigt die Polizei an. Das ist das, was Innenminister Georg Maier erst am vergangenen Donnerstag im Landtag mit hartem Durchgreifen gegen jede Form der organisierten Kriminalität meinte.

Polizeibekannte Miglieder aus Bayern und Sachsen

Der Südthüringer Gremium-Ableger wird vor allem vom Gremium "Franconia" aus Bayern unterstützt. Nach einem heftigen Streit wurde das Chapter in Mühlhausen aufgelöst. Einige Mitglieder wechselten in den Club nach Nordhausen, andere finden sich jetzt in Zella-Mehlis wieder. Der Club hat aber offenbar auch Mitglieder angezogen, die die sächsische Polizei bereits im Visier hatte.

Einige der Mitglieder waren zuvor in anderen Motorradclubs aktiv. Einer davon wurde verboten. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling So sollen mindestens zwei Rocker zuvor bei der "Härte Plauen" aktiv waren. Dieser Club unterstützte den Gremium MC Sachsen und wurde mit ihm 2013 vom Bundesinnenministerium wegen schwerster Straftaten verboten. Jetzt sind sie offenbar in Suhl. Und einer der Gründe, warum in der Nacht die Thüringer Beamten auch mit Maschinenpistolen die Kontrollstellen absichert. Und warum szenekundige Beamte aus Sachsen und Bayern sowie vom Landeskriminalamt Thüringen die anreisenden Rocker genau im Blick haben.

Immer mehr Rockerclubs in Thüringen

Mit der Neueröffnung wird klar, dass die organisierten Rocker wieder stärker in Thüringen aktiv sind. Erst Ende Mai hatten sich der Hells Angels MC in Erfurt wiedergegründet - seine Unterstützer finden sich in Saalfeld und Arnstadt.

In Weimar herrscht, wenn auch leise und unauffällig, der Bandidos MC. Seine Unterstützer agieren in Apolda und Suhl. Sowohl die "Banditen" als auch die "Höllenengel" und die Biker vom Gremium dürfen ihre Kutten und Logos nicht mehr tragen, so dass die Rocker kaum noch auffallen. Aber sie sind da - und sie sammeln sich. Noch in kleinen Schritten, aber stetig steigen die Zahlen der Mitglieder der so genannten "Outlaw Motorcycle Gangs“ (OMCG).

Verbindungen zu russischen Motorradclub "Nachtwölfe"

Der "Wolfspack MC" aus Katzhütte unterstützt den russichen Rockerverein "Nachtwölfe". Bildrechte: dpa Das belegt die Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Innenpolitikers Raymond Walk, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Sie belege aber auch - so Walk - wie dünn die Erkenntnislage der Sicherheitsbehörden offenbar ist. Hier müsse der Ermittlungsdruck deutlich gesteigert, das enorme Dunkelfeld müsse aufgehellt werden - mahnt der CDU-Mann. So macht die Antwort des Landes deutlich, dass die Sicherheitsbehörden keine Erkenntnisse zu einem kleinen, unscheinbaren Club aus Katzhütte haben: dem Wolfspack MC. Der unterstützt, was die Sache deutlich brisanter macht, den Kreml nahen russischen Night Wolfes MC, der auch bei den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder von deutlicher Relevanz ist.

Die Szene ist in Bewegung. Für dieses Wochenende haben die Hells Angels zur Clubparty geladen. Der neue Gemiums-Ableger in Zella-Mehlis will in zwei Wochen erneut feiern.