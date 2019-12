Veranstaltungsort ist die "Lotto Thüringern Arena am Rennsteig". Die Arena befindet sich knapp 2,5 Kilometer westlich von Oberhof am sogenannten Grenzadler.

Ausgeschilderte Parkplätze gibt es in Ohrdruf, Suhl-Nord und Steinbach-Hallenberg. Von dort verkehren regelmäßig Shuttlebusse. Die Benutzung ist kostenlos. Der letzte Bus fährt 21:30 Uhr. Von Arnstadt, Ilmenau und Meiningen verkehren kostenpflichtige Bus-Shuttle. Die Busse halten in mehreren Orten. Die Tickets sollten unbedingt im Voraus reserviert werden.

Die Tageskarten kosten zwischen 15 Euro und 94,95 Euro. Hier kommt es ganz drauf an, wo man stehen bzw. sitzen möchte. Die Einzel-Sprint-Veranstaltungen am Donnerstag und Freitag sind etwas günstiger. Das Wochenende mit den Massenstarts und Staffel-Wettkämpfen kostet mehr.

Die Karten gibt es im offiziellen Ticket-Shop im Internet oder in zahlreichen Vorverkaufs-Stellen in ganz Thüringen und Bayern. Eine Auflistung finden Sie hier . Der Vorverkauf endet einen Tag vor dem Start der Veranstaltung. Resttickets gibt es dann nur noch vor Ort.

Beim Biathlon-Weltcup 2018 gab es sogar zu viel Schnee. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Das weiß keiner so genau. Einst galt Oberhof von November bis März als "schneesicher". In den vergangenen Jahren war das nicht immer der Fall. Zur Not werden halt die Schneekanonen angeworfen. In den Schneedepots lagert noch Schnee vom vergangenen Winter. Immerhin: Auch vor zwei Jahren war die Sorge groß. Kurz vor dem Start fiel aber so viel Neuschnee, dass Freiwillige Helfer zum Schnee schippen akquiriert werden mussten.