Suhl Partei "Bürger für Thüringen" hat sich gegründet

In Thüringen hat sich am Abend die Partei "Bürger für Thüringen" gegründet. Die Partei hat es sich zum Ziel gesetzt, bereits bei der kommenden Wahl in den Landtag einzuziehen. Ute Bergner, die aktuell für die FDP im Landtag sitzt, soll Spitzenkandidatin für den Wahlkampf werden.