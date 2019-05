Nach dem Rückzieher der Stadt Suhl in Sachen Fusion mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen zeigt sich Landrätin Peggy Greiser (pl) enttäuscht. Wie Greiser am Dienstag MDR THÜRINGEN sagte, wird der Kreis zwar weiter mit der Stadt verhandeln. Allerdings sei völlig unklar auf welcher Basis. Das Land habe enorme finanzielle Zugeständnisse gemacht. Ob dies auch die nächste Landesregierung so mitmacht, sei fraglich, sagte Greiser weiter.