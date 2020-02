Diesmal mussten sie zuhören - Thüringens Politiker beim Politischen Aschermittwoch am Dienstag in Suhl. Bei der turbulenten politischen Situation ließen die Veranstalter sie diesmal nicht selber auf die Bühne. Das Geschehen dominierte zwischen Lokalspitzen über "Prachtregion"-Werbung auf Hinterteilen und Suhler Granteln natürlich die Landes- und Bundespolitik.

Die Vereinbarung mit der CDU, die es ja nicht gibt, wird die halten? Ja, sagt der Bodo, die gibt es ja nicht – und gegen was, was es nicht gibt, kann man ja nichts haben.

Für ein paar Minuten Ministerpräsident: Moderator Daniel Ebert Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Am Ende wurde Moderator Daniel Ebert vom Publikumsparlament zum Ministerpräsidenten gewählt. Den Politikern überreichte er einen Satz neues Sandkastenspielzeug mit dem Hinweis, dass auch ergebnislos streitende Kinder im Sandkasten daran schuld wären, wenn böse Kinder stark würden.



Am Mittwochabend geht es weiter mit Politischem Aschermittwoch und Politikern auf der Bühne: In Apolda empfängt CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring Friedrich Merz, der am Dienstag seinen Kandidatur um den Vordsitz der Bundes-CDU erklärt hatte. Die Thüringer Bündnisgrünen treffen sich in Eisenach mit Landessprecherin Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt, Fraktionschef Dirk Adams und der Landtagsabgeordneten Madeleine Henfling.

Beide Veranstaltungen gibt es bei uns im Livestream.