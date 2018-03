Alle vier Jahre veranstaltet die Gewerkschaft der Thüringer Polizei (GdP) einen Landesdelegiertentag. Dieses Mal in Oberhof. Mehr als 80 Vertreter aus den Dienststellen sind dabei. Und das, was die GdP-Mitglieder zu besprechen haben, spricht Bände: Die Thüringer Polizisten sind offenbar bisher vorwiegend analog unterwegs. Das digitale Zeitalter hat für sie noch nicht so richtig begonnen: "Statt im Funkwagen online Fahndungsabfragen starten zu können, sitzen wir mit Block und Stift da", ärgert sich der GdP-Landesvorsitzende Kai Christ.

Polizisten wollen Messenger-Dienst

Der Thüringer GdP-Vorsitzende Kai Christ Bildrechte: dpa Schon vor 15 Jahren hatte die Thüringer Polizei zumindest auf den Autobahnen mit digitaler Technik ausgerüstete Funkstreifenwagen. Seit die Fahrzeuge aber ausgemustert wurden, können die Polizisten nach Angaben von Christ nur noch per Funk oder Telefon-Abfragen zum Beispiel zu Verdächtigen starten. "Hätten wird die entsprechende Technik, würde das auch die Kollegen in der Landeseinsatzzentrale deutlich entlasten", sagt Christ.



Was für den Laien eigentlich völlig selbstverständlich ist, wäre für die Polizei eine Revolution: Die Beamten wünschen sich einen polizeiinternen Messenger-Dienst für ihre Dienst-Smartphones. Denn WhatsApp können sie aus Datenschutzgründen selbstverständlich nicht nutzen, um zum Beispiel Fotos von verdächtigen Straftätern auszutauschen.

Bessere Bezahlung im Bereitschaftsdienst

Auch die Bezahlung von Schichtdiensten sorgt bei den Polizisten im Freistaat für Unmut. Bereitschaftspolizisten zum Beispiel müssen häufig wechselnde Schichten absolvieren. Ihre Bezahlung aber sei nicht gerecht, kritisiert Christ und schägt ein neues Modell vor. Demnach solle jeder Bereitschaftspolizist künftig pro Dienststunde zwischen 20 und 6 Uhr morgens fünf Euro Zuschlag erhalten. Darüber werde mit dem Innenminister demnächst hart verhandelt.



Insgesamt sieht Christ die Beamten hart an der Belastungsgrenze. Nach der Polizeistrukturreform von 2012 sei die Zahl der Polizisten von 6.500 auf rund 5.800 geschrumpft. "Es wäre schon wünschenswert, wenn wir wenigstens wieder auf den Personalstand von vor sechs Jahren kämen", sagt Christ.



Die Gewerkschaft der Thüringer Polizei wählt beim zweitägigen Landesdelegiertentag in Oberhof einen neuen Vorstand und Vorsitzenden. Kai Christ möchte wieder antreten und hat zumindest bis jetzt noch keinen Gegenkandidaten. Das kann sich aber noch ändern. "Bei uns ist das recht unkompliziert, wenn sich spontan noch jemand zur Wahl stellen will."