Tim Berks ist der Sprecher des VfB Suhl. Er sagte MDR THÜRINGEN, dass er am Mittwochabend auf der Internetseite der Tageszeitung "Freies Wort" von den Beschwerden erfahren habe. Im Gespräch mit MDR THÜRINGEN zeigt sich Berks überrascht: "Wir waren der Meinung, dass die große Diskussion darüber vorbei war." Zumal, so Berks weiter, sogar eine Frau vom Volleyballbundesliga-Center auch ihr Okay mit dem Slogan als offizielle Sportbekleidung gegeben hat. Und auch die Spielerinnen haben absolut kein Problem mit der Werbung auf ihrem Po. Tim Berks sagte außerdem, dass nicht nur die Suhler Sportlerinnen gewagt werben. Bei den Sportkolleginnen in Potsdam stand beispielsweise "Fressnapf", bei den Volleyballerinnen in Dresden war es "Sachsengarage" und bei den Frauen vom Stuttgarter Volleyballverein steht aktuell "Charmant" auf der Hose. Laut Berks werde man wegen der Beschwerden beim Werberat den Po-Slogan nicht entfernen. "So lange unsere Werbung nicht verboten wird, machen wir das natürlich auch nicht weg."