Vor dem Landgericht Mühlhausen wird ein mutmaßlicher Millionenbetrug in der Fleischbranche verhandelt. Drei Männer und eine Frau sollen den Fiskus, die Sozialkassen und Mitarbeiter um Steuern, Sozialabgaben und Löhne in siebenstelliger Höhe geprellt haben. Weil sich der mutmaßliche Haupttäter nach Uruguay in Südamerika abgesetzt hat, wird in Mühlhausen gegen die beiden anderen Männer und die Frau verhandelt. Sie stammen aus Suhl und sollen ihre illegalen Geschäfte auch zum Teil von dort betrieben haben.

Das Justizzentrum Mühlhausen mit Landgericht und Staatsanwaltschaft. Bildrechte: dpa

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat Deutschland mit Uruguay kein Auslieferungsabkommen. Der Hauptverdächtige aus Essen könne deswegen nicht gegen seinen Willen nach Deutschland überführt werden. Eine Verurteilung sei zudem nicht möglich, wenn ein Angeklagter abwesend ist, so die Staatsanwaltschaft.



Die vier Beschuldigten sollen zwischen 2001 und 2010 in Suhl sowie in Polen, Litauen und Rumänien Scheinfirmen gegründet haben, um rumänische Arbeitnehmer an Fleischverarbeitungsfirmen in Deutschland zu vermitteln. Erste Verdachtsmomente gab es schon vor zehn Jahren, so die Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Die Steuerfahndung und die Finanzkontrolle des Zoll haben jahrelang wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit ermittelt.