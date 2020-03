Suhl Corona-Fall in Erstaufnahmeeinrichtung

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl steht komplett unter Quarantäne. Wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte, wurde ein Bewohner am Freitagabend positiv auf das Corona-Virus getestet. Derzeit halten sich rund 500 Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung auf.