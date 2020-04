Am Friedberg in Suhl ist am Karfreitag eine 60-jährige Radfahrerin im Wald tödlich verunglückt. Das teilte die Landeseinsatzzentrale der Polizei MDR THÜRINGEN auf Nachfrage mit. Die Frau soll demnach gegen 17.30 Uhr gestürzt sein.

Für die verunglückte Radfahrerin in Suhl kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) Bildrechte: André März