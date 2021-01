Die Polizei ist in der Nacht zum Dienstag zu einem größeren Einsatz in die Erstaufnahme für Flüchtlinge auf dem Suhler Friedberg ausgerückt. Wie Augenzeugen berichten, haben mehrere Bewohner randaliert und die Brandmelder ausgelöst. Zahlreiche Türen und Fenster wurden eingetreten. Fünf Menschen kamen nach Angaben der Polizei vorübergehend in Gewahrsam. Wie ein Sprecher sagte, laufen die Ermittlungen noch. Weitere Details könnten vorerst nicht veröffentlicht werden.