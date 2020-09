Suhls Oberbürgermeister André Knapp (CDU) hat die Pläne für mehr Sicherheit in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Friedberg begrüßt. Knapp sagte MDR THÜRINGEN, eine ruhige Lage in der Erstaufnahmeeinrichtung könnte sich auch positiv auf die Sicherheit in der Stadt auswirken.