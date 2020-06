Und deshalb kann der Verein, der so viel Wert auf Tradition legt, auch in der aktuellen modernen Zeit bestehen. Der Rennsteiglaufverein organisiert in der Zwischenzeit zusätzlich mehrere kleinere Laufveranstaltungen, wie einen Etappen- oder einen Staffellauf. Außerdem wurde 2017 mit dem Rennsteig-RIDE ein Mountainbike-Rennen ins Leben gerufen. Und in Corona-Zeiten fand ein virtueller Rennsteiglauf großen Anklang. Für die Aktion Rennsteigläufer@Home meldeten sich über 7.000 Läuferinnen und Läufer, Wanderer und Walker an. Das ist rund die Hälfte derer, die an einem normalen Rennsteiglauf an den Start gehen würden, freute sich Hans-Georg Kremer. Das sei ein Beweis der Treue und für ein besonderes Miteinander in einem besonderen Verein.