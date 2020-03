Loipenfahrt bei Schmiedefeld: viele Schneetage gab es in der aktuellen Saison nicht. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

Jeden Tag hat sich das Winterwelt-Team zur Krisensitzung getroffen. "Wir haben genau überlegt, was geht und was geht nicht". Damit die Gäste in Schmiedefeld wenigstens ein bisschen Winterfeeling erleben durften, wurde der untere Teil des Hanges zum Rodeln präpariert. Pulvers Meinung nach reicht es aber längst nicht mehr aus, dass die Lifte im Winter laufen. Es müssten jetzt dringend Ideen für den Sommer her.



Pulvers schwebt zum Beispiel ein Erlebniswanderweg an der Bergstation vor, wo Kindern verschiedene Abenteuer in der Natur geboten werden. Um das Ganze zu finanzieren, sei jedoch vor allem das Land gefragt. Im Rahmen des Tourismuskonzeptes müssten neue gute Ideen her, wie Touristen auch in schneelosen Zeiten attraktive Angebote gemacht werden können.