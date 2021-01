Die Bedingungen für Skilangläufer sind entlang des Rennsteigs teilweise sehr gut. Webcams zeigten beispielsweise die Region am Bahnhof Rennsteig im strahlenden Sonnenschein. In Thüringen enden überdies am Sonntag die Winterferien. Dies sei neben dem Top-Wetter möglicherweise ein Grund für den Besucheransturm, hieß es von der Polizei. "Die Anwohner haben allerdings leider kein Verständnis mehr", sagte ein Polizeisprecher. "Besucher parken teilweise auch die Privatgrundstücke zu."

Schon am Ende der Weihnachtsferien war es wegen des Winterwetters teils zu chaotischen Zuständen mit übervollen Parkplätzen und auf Straßen parkenden Autos gekommen.

Winterferien zwischen Lust und Frust

Der Tourismus im Thüringer Wald kann von den guten Bedingungen und dem Andrang in diesem Winter kaum profitieren: Viele Betriebe legen in den Ferien die Grundlage für den Jahresumsatz, können jedoch diesmal wegen der Corona-Regeln nicht öffnen.

Axel Müller, Betreiber der Skiarena Silbersattel in Steinach, schätzt den Umsatzausfall auf rund 100.000 Euro - allein in der Winterferienwoche. Bis zu 1.000 Gäste pro Tag kommen sonst bei guten Schneeverhältnissen in der Ferienzeit in die Skiarena. Auch Sportgeschäfte, Hotels, Freizeitbäder und Gaststätten müssen in diesem Jahr ohne die Ferien-Umsätze auskommen.

Schmuddelwetter zum Start in die neue Woche