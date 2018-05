"Separate" Unterkunft für "problematische Asylbewerber" soll nach Gera

Die Suhler Flüchtlingsunterkunft. Bildrechte: WichmannTV

Der designierte Oberbürgermeister von Suhl, André Knapp (CDU), fordert eine separate Erstaufnahmeeinrichtung für "problematische Asylbewerber" in Gera. Er schlägt dafür das ehemalige Wismut-Krankenhaus in der Ostthüringer Stadt vor, das schon einmal Erstaufnahmeeinrichtung war. Knapp bestätigte entsprechende Zeitungsberichte. Bei Personen, die gegen Recht und Ordnung verstoßen, müsse etwas getan werden, sagte der CDU-Politiker und verwies auf die vielen Polizeieinsätze in der Suhler Unterkunft vor allem am Jahresanfang. Die problematischen Fälle könne man nicht einfach auf die Landkreise abschieben. Außerdem kritisierte Knapp, dass es keinen Einrichtungsleiter in der Suhler Erstaufnahmestelle gibt. Die "Thüringische Landeszeitung" hatte zuerst darüber berichtet.