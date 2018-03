"Runder Tisch" in Suhl Lage in Erstaufnahmeeinrichtung offenbar besser

Die Situation in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hat sich offenbar verbessert. Vertreter eines "Runden Tischs" sagten am Dienstagabend in Suhl, dass sich die Lage im Vergleich zum Jahresanfang entspannt hat. Gemeinsam mit Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) hatten Vertreter der Stadt, der Polizei und Mitarbeiter der Unterkunft über die aktuelle Situation beraten.

In der Innenstadt von Suhl wurden in der Vergangenheit vermehrt Anzeigen wegen Diebstahl und Pöbeleien gemeldet. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

47 Straftaten allein im Januar. Die Situation in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung war besorgniserregend. Anfang des Jahres hatten Fehlalarme und Randalierer unter den Flüchtlingen Feuerwehr und Polizei auf Trab gehalten. Aktuell hat sich die Lage aber beruhigt, so die Teilnehmer der Gesprächsrunde. Es sei eine Gruppe Flüchtlinge gewesen, die immer wieder für Probleme gesorgt habe. Daraufhin hatte das Ministerium reagiert.



Frauen und Familien seien separat untergebracht worden, um Konflikte zu vermeiden. Jedoch seien damit noch nicht alle Probleme gelöst. Unter anderem soll die Brandmeldeanlage zusätzlich mit Kameras beobachtet werden. Der runde Tisch soll auch in Zukunft weitergeführt werden und Ideen für das bessere Zusammenleben in der Stadt entwickeln. Aktuell sind in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung 350 Flüchtlinge untergebracht.