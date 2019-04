Kosten von über 100.000 Euro erwartet Diskussion um Sanierung des sowjetischen Ehrenmals in Suhl

In Suhl wird gerade um einen etwa acht Meter hohen Obelisken aus rotem Vulkangestein gestritten. Es geht um das in den Siebziger Jahren erbaute sowjetische Ehrenmal in der Suhler Aue. Das Mahnmal ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Die Linkspartei im Suhler Stadtrat hat kürzlich gefordert, dass das Ehrenmal unbedingt erhalten werden soll. Es gibt eine grobe Schätzung, wonach die Sanierung des Denkmals und des kleinen Parks mindestens 120.000 Euro kosten wird, sagte Fraktionsvorsitzender Philip Weltzien MDR THÜRINGEN.

Das sowjetische Ehrenmal in der Suhler Aue ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Über die Kosten gibt es Streit. "Ehre den ruhmreichen Helden der Sowjetarmee. Dank den Völkern der Sowjetunion" lautet die Inschrift. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich