Wochenlang stand im Frühjahr ein ganzes Unterkunftsgebäude der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Suhl unter Quarantäne - wegen eines infizierten Bewohners. Diese Situation brachte die Einrichtung schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Und sie arbeitete damals ohne Hygienekonzept.

Erst vor kurzem hat die Stadt Suhl ein Bußgeld gegen die Erstaufnahmestelle verhängt, weil diese seit März, also seit Beginn der Corona-Krise, ein Konzept zum Umgang mit der Pandemie schuldig geblieben war. Deswegen erließ sie Anfang September einen Bußgeldbescheid in Höhe von 1.500 Euro gegen die EAE.

Corona-Konzept spielt unterschiedliche Szenarien durch

Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes wurde dieser rund eine Woche später, nämlich am 9. September, von der Bußgeldstelle wieder aufgehoben, weil das Konzept dem Gesundheitsamt mittlerweile vorlag. In dem 80 Seiten starken Konzept geht es unter anderem um die Zahl der Flüchtlinge, die bei unterschiedlichen Szenarien in der EAE auf dem Friedberg untergebracht werden können.

Sollten Corona-Infektionen auftreten, ist die Zahl der Flüchtlinge auf rund 300 begrenzt. Ohne Corona-Fälle - so wie aktuell - können es bis zu rund 600 sein. Im absoluten Notfall - so wie z.B. während der Flüchtlingskrise 2015/16 - sind nach Angaben des Migrationsministeriums bis zu 1.000 Flüchtlinge möglich. Vorausgesetzt, die EAE bleibt coronafrei.

Derzeit wartet die EAE auf die schriftliche Bewertung des Konzepts durch das Gesundheitsamt. Anschließend geht das Konzept dann zur Stellungnahme an das Landesverwaltungsamt sowie das Innen- und Migrationsministerium.

Corona-Krise stellt EAE vor neue Herausforderungen

Wie der Leiter der EAE, Michael Hasenbeck, MDR THÜRINGEN sagte, sei die Erstellung eines Corona-Konzepts sehr zeit- und arbeitsaufwändig gewesen. Man habe quasi bei Null anfangen müssen. Zunächst sei eine umfangreiche Bestandsaufmahne der Liegenschaft notwendig gewesen.

Teilweise habe es keine Grundriss-Zeichnungen gegeben, keine komplette Auflistung unter anderem der sanitären Anlagen, Heizungssystem, Brandschutz, Notausgänge, etc. Die Bundeswehr habe bei der Bestandsaufnahme wertvolle Hilfe geleistet.

Hasenbeck beklagt zudem die chronische personelle Unterbesetzung der EAE. Das solle sich in Kürze aber ändern - von 2 oder 3 auf 8 ständige Mitarbeiter. Auch der bisherige Personalmangel habe das Erstellen des Corona-Konzepts verzögert.

In der EAE Suhl bleiben neu ankommende Flüchtlinge nur wenige Wochen. Sie sprechen dort vor allem mit Mitarbeitern des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über ihren Asylantrag. In der Regel kommen alle Neuzugänge zunächst in Quarantäne - es sei denn, sie sind bereits vor ihrer Ankunft in Suhl negativ auf Corona getestet worden. Falls sie dann nach einem weiteren Test coronafrei sind und auch keinerlei Symptome aufweisen, werden die Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt.

Derzeit sind in der EAE Suhl 616 Flüchtlinge untergebracht. Sollte es zu Corona-Infektionen kommen, dann würde die Zahl der Flüchtlinge aus Quarantäne-Gründen auf 300 begrenzt - alle anderen müssten woanders untergebracht werden, z.B. in Eisenberg.

Eisenberg wird mit Millionenaufwand saniert

Die Außenstelle der EAE Suhl (offiziell: Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Asylbewerber) in Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis wird derzeit aufwändig saniert. Sie steht nach Angaben des Migrationsministeriums derzeit in "Standby" und kann im Falle eines erneuten Corona-Ausbruchs in der EAE als Ausweichstelle genutzt werden. Derzeit sind dort 17 Flüchtlinge untergebracht.