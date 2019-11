Gotha vs. Rudolstadt? Gotha erhebt Anspruch auf Standort für neue Schlösser-Stiftung

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten soll schon bald in eine länderübergreifende Stiftung überführt werden. Ändert sich damit auch der aktuelle Stiftungs-Sitz in Rudostadt? Am Dienstag meldet Gothas Bürgermeister Ansprüche an.